Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Sivasspor-Konyaspor



Dakika: 76



Sivasspor'da top, Uros Radakovic'in koluna temas ediyor ve hakem Zorbay Küçük sarı kart gösteriyor.



VAR: "Zorbay, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. İhlal bu tamam, şimdi açıyoruz."



Zorbay Küçük: "Elle oynama için emin misin? Bu koltuk altı değil mi? Bana ilk olarak eli gösterebilir misin? El olduğuna emin olmak istiyorum"



VAR: "Evet, sana bunu göstereceğim. Açıkça el. Şimdi sana topun hareketini gösteriyorum. Defans oyuncularının kalan kısmı eli yapan oyuncunun çok uzağında."



Zorbay Küçük: "Bana yukarıdan gösterebilir misin? Atak yapan oyuncunun topu alacağından emin olmak istiyorum. 26 numara için kırmızı kart göstereceğim."



VAR: "Bence pas yolu açık, tamamen boş."



Zorbay Küçük, sarı kart kararını iptal ediyor ve Radakovic için kırmızı kartını gösteriyor.



Antalyaspor-Kasımpaşa



Dakika: 83



Nuno Da Costa, girdiği ikili mücadelenin ardından pası veriyor ve Kasımpaşa golü buluyor.



VAR: "Adnan, sana sahada inceleme tavsiye ediyorum. APP'de olası frikik. 18 numaraının yüzüne gelen eli göstereceğim."



Adnan Deniz Kayatepe: "Evet, el yüzde. Bu çok açık. Lütfen bana bunu APP'de göster. Evet, kararımı verdim. Doğrudan serbest vuruş ve sarı kart."



Adnan Deniz Kayatepe, Kasımpaşa'nın golünü iptal ediyor ve Da Costa'ya sarı kart gösteriyor.



Dakika: 90+2



VAR, Adnan Deniz Kayatepe'yi, potansiyel penaltı uyarısıyla VAR ekranına davet ediyor.



VAR: "Adnan, potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Burada tekmeyi görüyorsun. Topu almıyor."



Adnan Deniz Kayatepe: "Evet, başka açın var mı? Atak oyuncusu topa değiyor ve defans oyuncusu ona tekme atıyor."



VAR: "Temas burada ve topun oyunda olduğunu görüyorsun."



Adnan Deniz Kayatepe: "Son kararım penaltı."



Hakem Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasını gösteriyor ve Kasımpaşa penaltı kazanıyor.



Alanyaspor-Adana Demirspor



Dakika: 65



Alanyaspor köşe vuruşunun ardından VAR, maçın hakemi Ozan Ergün'ü potansiyel penaltı gerekçesiyle VAR'a davet ediyor.



VAR: "Ozan, potansiyel penaltı için sahada inceleme tavsiye ediyorum. Tamam, burada el açık."



Ozan Ergün: "Evet, görüyorum. Elini görüyorum. Onun eli açık, penaltı veriyorum. Kart yok."



Hakem Ozan Ergün, Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösteriyor.







