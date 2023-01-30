Süper Lig'de 22. Hafta'nın hakemleri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Yeni MHK Başkanı Lale Orta, ilk atamalarını yaptı.

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Süper Lig'de 22. Hafta'nın hakemleri belli oldu!
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30 Ocak 2023 12:04
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray, Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez görev alacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan yönetecek.

Trabzonspor'un Antalyaspor maçını ise Mete Kalkavan atandı.

SALI

17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

ÇARŞAMBA

17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın

20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

PERŞEMBE

17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam

20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık






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