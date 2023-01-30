Süper Lig'de 22. Hafta'nın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray, Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez görev alacak.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor'un Antalyaspor maçını ise Mete Kalkavan atandı.
SALI
17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
ÇARŞAMBA
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
PERŞEMBE
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Galatasaray, Ümraniyespor maçını Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın, Spor Toto Süper Lig'de 3. kez görev alacak.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geleceği maçı Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor'un Antalyaspor maçını ise Mete Kalkavan atandı.
SALI
17.00 Alanyaspor - Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan
ÇARŞAMBA
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
PERŞEMBE
17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Başakşehir FK: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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