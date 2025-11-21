Süper Kupa'da kura çekildi: İşte oynanacak şehirler!

Süper Kupa'da tarihlerin ardından şehirler de belli oldu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER
Yapılan kura çekimi sonucunda Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmasının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacağı belirlendi.
Final müsabakası 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Galatasaray - Trabzonspor: Süper Kupa'daki Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak.
Fenerbahçe - Samsunspor: Süper Kupa'daki Fenerbahçe - Samsunspor maçı 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
YAPILAN AÇIKLAMALAR
Gözde Atasoy [Trabzonspor]: "Bir Karadenizli, Trabzonsporlu olarak kaç takımın katıldığını çok önemsemeyen bir yapım var. Herkese başarılar diliyorum ama Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum."
Abdullah Kavukcu [Galatasaray]: "İlk format. Bununla birlikte inşallah Türk futboluna fayda sağlacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz. İyi olan kazansın. Hayırlı olsun."
Ertan Torunoğlları [Fenerbahçe]: "Güzel bir konsept. Sezonun ikinci yarısından önce gelmesi, takımlara hazırlık sağlayacak. Takımlara başarılar diliyorum ama biz kazanacağız."
Veysel Bilen [Samsunspor]: "Bu formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Samsunspor olarak burada olmaktan son derece mutluyuz. İnşallah bu başarının tesadüf olmadığını gelecek yıllarda da göstermek istiyoruz. Rakiplerimize başarılar diliyorum. Adil bir şekilde önce bu Süper Kupa'nın sonra ligin tamamlanmasını Allah'tan niyaz ediyorum."
