Phoenix Suns, uzun süredir ihtiyaç duyduğu pota altı takviyesi için Charlotte Hornets'tan Mark Williams'ı takasla kadrosuna kattı.Shams Charania'nın aktardığına göre, Suns bu anlaşmada 2025 Draftı'nın 29. sırasını ve 2029'daki birinci tur hakkını Charlotte'a gönderdi. Söz konusu 2029 hakkı, Cleveland, Utah ve Minnesota arasında en kötü sırada olan ve ilk 5 korumalı şekilde Hornets'a gidecek.Bu hamle, Şubat ayında Lakers ile yapılan ancak prosedürel nedenlerle iptal edilen Williams takasının ardından geldi. Williams, geçtiğimiz sezon Hornets formasıyla çıktığı 44 maçta 15.3 sayı, 10.2 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalayarak etkili bir performans sergilemişti.Phoenix, 2024–25 sezonunu 36–46 ile tamamlamış ve Play-In turnuvasına kalamamıştı. Savunmada 116.6 sayı ortalamasıyla konferansın en zayıf takımlarından biri olan Suns, bu hamleyle 2.10'luk Williams ve 10. sıradan seçtikleri Khaman Maluach'ı bir araya getirerek pota altını güçlendirmeyi hedefliyor.Charlotte ise yeniden yapılanma sürecinde hem tanıdık bir oyun kurucuyu hem de iki yeni draft hakkını kadrosuna katarak esnekliğini artırmış oldu.