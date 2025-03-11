Phoenix Suns, yıldız oyuncu Kevin Durant'i takas etmeleri halinde en az üç ilk tur draft hakkı ve genç bir oyuncu almayı, aynı zamanda lüks vergisi sınırını aşmamak için maaş yükünü azaltmayı hedefliyor.



Arizona Republic'ten Duane Rankin'in haberine göre, Durant'in gelecek sezon 54.7 milyon dolarlık biten bir kontratı bulunuyor.



Suns, ideal senaryoda 35 milyon dolarlık maaş alabilecekleri bir takas paketi oluşturmayı planlıyor. Böylece yaklaşık 20 milyon dolar tasarruf sağlayarak ikinci maaş sınırının altına inmeyi amaçlıyor.



Houston Rockets ve San Antonio Spurs, Durant'i kadrolarına katabilecek yeterli draft haklarına sahip takımlar arasında yer alıyor. Rockets, Suns'ın 2027 birinci tur draft hakkını elinde bulunduruyor.



Phoenix Suns'ın, Durant'i takas döneminin bitimine kısa bir süre kala haberi olmadan takas etmeye çalıştığı öne sürülmüştü. Bu nedenle yaz aylarında Durant'in takas edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Suns, 2023 yılında Brooklyn Nets ile yaptığı takasla Durant'i kadrosuna katmıştı.



