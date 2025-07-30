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Suns, ayrımcılık davası açan çalışanını işten çıkardı

Phoenix Suns, ESPN'in özel haberine göre güvenlik direktörü Gene Traylor'ı işten çıkardı.

calendar 30 Temmuz 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Suns, ayrımcılık davası açan çalışanını işten çıkardı
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Phoenix Suns, ESPN'in özel haberine göre güvenlik direktörü Gene Traylor'ı işten çıkardı.

Traylor, Mayıs ayında kulübe karşı federal düzeyde bir ayrımcılık davası açmıştı. Ocak 2023'te göreve gelen Traylor, organizasyonun gizli güvenlik bilgilerini ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

Kulüp yetkilileri, bağımsız bir soruşturmanın ardından Traylor'ın "bilinçli şekilde gerçek dışı beyanda bulunduğunu" savundu.


Ancak Traylor'ın avukatı Courtney Walters, bu iddiaları reddederek kararı "intikam amaçlı" olarak nitelendirdi:

"Sözde 'bağımsız soruşturma', gerçeği yansıtmayan ve tamamen misilleme amaçlı bir kılıftır."

Traylor'ın dava dosyasında, Suns'ın arenasında güvenlik denetimlerinin defalarca başarısız olduğu ileri sürüldü. 2023 ve 2024 yıllarında Phoenix Polisi tarafından yapılan saha testlerinde, silahların güvenlik kontrollerinden geçirilmeden içeri sokulabildiği belirtildi.

NBA'in Şubat 2025'te gerçekleştirdiği ani güvenlik denetiminden de Suns'ın başarısız olduğu ifade edildi. ESPN'e konuşan üç farklı kaynak, kulübün 2024'ten bu yana birçok güvenlik denetiminde sınıfta kaldığını söyledi.

Traylor, son 10 ayda Suns'a dava açan beşinci çalışan oldu. En son, Mercury'nin eski koçu Nikki Blue da ayrımcılık ve misilleme iddialarıyla federal dava açmıştı.

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