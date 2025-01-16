Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 17.hafta maçları oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta maçları oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 17.hafta maçları oynanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2025 11:32
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 17'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

SMS Grup Efeler Ligi

17 Ocak Cuma:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)


18 Ocak Cumartesi:

14.00 Rams Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

15.00 Altekma-TÜRŞAD (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

19.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)


20 Ocak Pazartesi:

14.30 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

18.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

NOT: Develi Belediyespor-Arkas Spor maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.


Vodafone Sultanlar Ligi

18 Ocak Cumartesi:

13.00 VakıfBank-Zeren Spor (Vakıfbank Spor Sarayı)


19 Ocak Pazar:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi)

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

15.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery