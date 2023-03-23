Sultanlar Ligi statüsünde "altın set" değişikliği

Türkiye Voleybol Federasyonu, Misli.com Sultanlar Ligi 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda, 3. maç yerine altın set oynanmasına karar verdi

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Sultanlar Ligi statüsünde 'altın set' değişikliği
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23 Mart 2023 13:09
Türkiye Voleybol Federasyonu, Misli.com Sultanlar Ligi'nde statü değişikliğine gitti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Pazar günü tamamlanacak ligde 1-4 ve 5-8 play-off etaplarındaki olası eşitlik durumunda tur atlayacak takım, 3. maç yerine altın set oynanarak belirlenecek.

Sezon başında duyurulan statüye göre play-off 1-4 ve 5-8 etabında 3 maç üzerinden kazanılmış 2 maçın galibi üst tura çıkıyor, serinin 1-1 olması durumunda üçüncü maç oynanıyordu.

Yapılan değişiklikle seriyi 2-0 yapan takım doğrudan tur atlarken, iki maçın sonucunda puan eşitliği olması halinde "altın seti" kazanan ekip adını üst tura yazdıracak.

Play-off final, 3-4, 5-6 ve 7-8'incilik etaplarında ise değişikliğe gidilmedi.

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