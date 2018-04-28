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Stoke City "Bir umut" dedi ve Liverpool'u durdurdu

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp'un takımı Liverpool ile Paul Lambert'in takımı Stoke City karşılaştı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stoke City 'Bir umut' dedi ve Liverpool'u durdurdu
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28 Nisan 2018 16:26
Liverpool - Stoke City maçı! İngiltere Premier Lig'de 36. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp'un takımı Liverpool ile Paul Lambert'in takımı Stoke City kozlarını paylaştı.

Anfield'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sahasında Stoke City'e büyük bir üstünlük kuran Liverpool 90 dakika sonunda fileleri havalandıramayınca 1 puana razı oldu. Düşme potasındaki Stoke City ise umutlarını kalan 2 maçına bıraktı.

Devre arasında Galatasaray'dan alınan Badou Ndiaye bu maçta 90 dakika forma giyerken, orta sahada kazandığı toplarla dikkat çekti ve takımının en etkili isimlerinden oldu. Maçın son bölümünde Liverpool'un net penaltısı verilmezken pozisyonun devamında da Stoke City mutlak bir golden oldu

Alınan bu sonucun ardından Liverpool 72 puana çıkarken, Stoke City de 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Stoke City sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.

SALAH SUSKUN KALDI

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, 90 dakika boyunca sahada kaldığı mücadelede ağları sarsamadı ve 1992 yılında kurulan Premier Lig'in 38 haftalı sezonlarındaki gol rekorunu kırma şansını kullanamadı.

Bu sezon ligde 31 golle krallık yarışında zirvede yer alan Mısırlı yıldız, bir sezonda en fazla gol atma rekorunu Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaşıyor.







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