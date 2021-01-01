"Stevens, Indiana Üniversitesi'nin 70 milyon dolarlık teklifini reddetti" iddiası

Boston Celtics koçu Brad Stevens'ın Indiana Üniversitesi'nden gelen büyük bir kontrat teklifini geri çevirdiği iddia edildi.



Stevens, kendisini Indiana Üniversitesi'nin başantrenörlüğü ile ilişkilendiren herhangi bir söylentiyi defalarca reddetmiş olsa da, ESPN'den Adrian Wojnarowski, Stevens'ın NCAA'e dönmek için büyük bir teklif aldığını bildirdi:



"Stevens, birkaç hafta önce Indiana Üniversitesi'nde müsait durumda olan pozisyon boşluğuyla ilgilenmediğini açıkça belirtmişti. Indiana'nın ona yedi yıllığı 70 milyon dolarlık bir teklif yapmaya hazırlandığı söylenmişti.



Ama kendisi bu teklifi değerlendirmemişti. Bir üniversite işi için, Boston Celtics'ten ayrılmak mantıklı bir şey değil. Halihazırda zaten senede 7 milyon dolar civarında bir maaşı bulunuyor."



Indiana, New York Knicks'in Indiana ile güçlü bağları olan yardımcı koçu Mike Woodson ile anlaşmıştı.



Stevens, 2013'te Boston'a katılmadan önce Butler Üniversitesi'ni iki kez ulusal şampiyonluk maçına taşımıştı ve Celtics, son 5-6 yılda Doğu'nun en iyi takımları arasında yer alarak, Stevens'ın altında altı kez playofflara yükselmişti.



