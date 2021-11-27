İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa'nın başına geçen Steven Gerrard, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçı da kazandı. Patrick Vieira yönetimindeki Crystal Palace'a konuk olan Aston Villa mücadelede 2-1'lik skorla kazanan taraf oldu.



Aston Villa'nın gollerini 15. dakikada Matt Targett ve 86. dakikada John McGinn kaydetti. Crystal Palace'ın tek golü 90. dakikada Marc Guehi2den geldi.



Ligde son iki maçını kazanan Astoın Villa puanını 16'ya yükseltti. Crystal Palace da 16 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de hafta içi Aston Villa, Manchester City'ye konuk edecek. Crystal Palace, Leeds United deplasmanına çıkacak.





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