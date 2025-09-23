Phoenix Suns efsanesi Steve Nash, kulübe kıdemli danışman (senior advisor) olarak geri döndü. Haberi kulüp sahibi Mat Ishbia sosyal medya hesabından duyurdu.Ishbia açıklamasında,ifadelerini kullandı.Nash, Suns forması giydiği dönemde en parlak yıllarını yaşamış, 2005 ve 2006 yıllarında arka arkaya iki kez MVP ödülünü kazanmıştı. Sekiz kez All-Star seçilen efsane oyuncu, 2018 yılında Naismith Basketbol Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edilmişti.51 yaşındaki Nash, oyunculuk kariyerinin ardından 2020-2022 yılları arasında Brooklyn Nets'in başantrenörlüğünü yapmış, görevine 94 galibiyet – 67 mağlubiyetlik bir dereceyle son vermişti. 2022-23 sezonuna 2 galibiyet – 5 mağlubiyetle başlayan Nets, bu kötü başlangıcın ardından Nash ile yollarını ayırmıştı.Phoenix Suns, geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayarak beklentilerin çok altında kalmış ve yaz döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapmıştı. Kevin Durant Houston Rockets'a takas edilmiş, Bradley Beal'ın kontratı ise kulüp tarafından satın alınarak sona erdirilmişti.