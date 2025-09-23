23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Steve Nash, Suns'a kıdemli danışman olarak geri döndü

Phoenix Suns efsanesi Steve Nash, kulübe kıdemli danışman (senior advisor) olarak geri döndü. Haberi kulüp sahibi Mat Ishbia sosyal medya hesabından duyurdu.

calendar 23 Eylül 2025 11:49 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Steve Nash, Suns'a kıdemli danışman olarak geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Phoenix Suns efsanesi Steve Nash, kulübe kıdemli danışman (senior advisor) olarak geri döndü. Haberi kulüp sahibi Mat Ishbia sosyal medya hesabından duyurdu.

Ishbia açıklamasında, "Steve Nash, Phoenix Suns'ın ruhunu yansıtan harika bir oyuncuydu. Onun azmi, dayanıklılığı ve kazanmaya olan tutkusu geçmişte organizasyonumuzu tanımladı. Şimdi, Steve'in resmi olarak Suns'a kıdemli danışman olarak katıldığını ve geleceğimizi şekillendirmemize yardımcı olacağını paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Nash, Suns forması giydiği dönemde en parlak yıllarını yaşamış, 2005 ve 2006 yıllarında arka arkaya iki kez MVP ödülünü kazanmıştı. Sekiz kez All-Star seçilen efsane oyuncu, 2018 yılında Naismith Basketbol Onur Listesi'ne (Hall of Fame) dahil edilmişti.


51 yaşındaki Nash, oyunculuk kariyerinin ardından 2020-2022 yılları arasında Brooklyn Nets'in başantrenörlüğünü yapmış, görevine 94 galibiyet – 67 mağlubiyetlik bir dereceyle son vermişti. 2022-23 sezonuna 2 galibiyet – 5 mağlubiyetle başlayan Nets, bu kötü başlangıcın ardından Nash ile yollarını ayırmıştı.

Phoenix Suns, geçtiğimiz sezonu 36 galibiyet – 46 mağlubiyetle tamamlayarak beklentilerin çok altında kalmış ve yaz döneminde kadrosunda büyük değişiklikler yapmıştı. Kevin Durant Houston Rockets'a takas edilmiş, Bradley Beal'ın kontratı ise kulüp tarafından satın alınarak sona erdirilmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.