Stefan Kuntz'tan ilk 11 açıklaması!

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz'tan ilk 11 açıklaması!
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13 Kasım 2021 19:27
A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;

"MAÇA HAZIRIZ"

Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde.

İLK 11 AÇIKLAMASI

Biz sadece bu maça çıkacak kadronun en doğrusu olduğunu düşünerek hazırladık. Tüm oyuncular çok iyi çalıştılar. 11'i belirlemek gerçekten zor oldu.




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