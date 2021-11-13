Stefan Kuntz'tan ilk 11 açıklaması!

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları;Kesinlikle bu maça hazırız! Eğer biz planladıklarımızı yapabilirsek, bu sahada görülecektir. İleri uçta Burak, arkasında Hakan, ortada Orkun, kanatlarda hızlı oyuncularımız var. Planımız bu şekilde.Biz sadece bu maça çıkacak kadronun en doğrusu olduğunu düşünerek hazırladık. Tüm oyuncular çok iyi çalıştılar. 11'i belirlemek gerçekten zor oldu.