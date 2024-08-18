Trendyol Süper Lig'de 2-0 geriye düştüğü maçta Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Son dakikalarda gelen beraberliği kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.Stoilov, müsabakanın ardından yaptığı değerlendirmede, karşılaşmada tam anlamıyla bir futbol savaşı olduğunu söyledi.İki takımın da kazanmak için oynadığını ve elinden geleni ortaya koyduğunu kaydeden Stoilov, şöyle konuştu:"Son dakikalarda gelen beraberliği kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum. 1-0'a kadar özellikle takımım kesinlikle taktiksel disiplini sonuna kadar uyguladı. Sadece penaltı sonrası bir konsantrasyon kaybı yaşandı. Ardından 5 dakikalık süreçte 2. golü de kalemizde gördük. Ama ikinci yarıda aklımızı tekrardan toparladık ve sahada istediklerimizi yapmaya başladık. Bununla beraber de aradığımız gollere kavuştuk. Gerçekten aynı zamanda bu maçta bizlere inanılmaz destek veren taraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten biz taraftarlarımızla birlik olduğumuz zaman her maçı değiştirebiliriz. Her zaman istediğimizi başarabiliriz. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Takım gerçekten büyük bir mücadele ortaya koydu. Bu maç kaybedilseydi bile bu mücadele gerçekten çok değerliydi."Stoilov, aralarına yeni katılan futbolcuların olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Karşılaşmadaki hakem kararlarının sorulması üzerine Stoilov,diye konuştu.Stoilov, göreve geldiği ilk günden beri ofansif futbol oynamak istediklerini söylediğini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.Takım olarak doğru yolda olduklarını kaydeden Stoilov,diye konuştu.