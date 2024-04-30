NBA, San Antonio Spurs ve Indiana Pacers ekiplerinin gelecek sezon normal sezon maçları için Paris'te karşı karşıya geleceğini duyurdu.



Maçların 23 ve 25 Ocak'ta oynanacağı fakat henüz bir arena seçilmediği bildirildi.



Bu ziyaret, NBA'in son yıllar içinde Fransa'nın başkentine yapacağı üçüncü seyahat olacak.



Geçen yılın NBA Draftı'nda Victor Wembanyama'yı birinci ve Sidy Cissoko'yu ise 44'üncü sırada seçmeden önce de, Spurs'ün Fransız basketboluyla derin bağları bulunuyordu.



Tony Parker, Boris Diaw ve Nando de Colo, önceki sezonlarda San Antonio'ya forma giyen Fransızlar arasında yer almıştı.





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