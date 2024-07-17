SPORX ÖZEL: İsmail Kartal için kalp krizi iddiası doğru değil

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı yönündeki iddialar Fenerbahçe taraftarlarını korkuttu.
SPORX'İN özel haberine göre; İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
İSMAİL KARTAL AÇIKLADI
Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı;
"Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."
SPORX'İN özel haberine göre; İsmail Kartal'ın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
İSMAİL KARTAL AÇIKLADI
Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan İsmail Kartal, kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanladı ve şu ifadeleri kullandı;
"Her sene olduğu gibi bu yılda düzenli sağlık kontrollerim için hastanede çeşitli kontroller yaptırdım. Ancak ortalıkta yayılmış olan kalp krizi geçirdiğim iddiası doğru değildir. Siz çok değerli takipçilerimi, sevdiklerimi ve taraftarlarımı böyle yanlış bir haber ile meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum. Şuan sağlığımla ilgili herhangi bir durum yoktur. Tüm arayan soranlara çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler..."
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