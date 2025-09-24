SPORX ÖZEL: Ali Koç iddiası gerçek dışı!

SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde Sadettin Saran ile girdiği seçimde yarışı Sadettin Saran'a karşı kaybetmişti.
Fenerbahçe'deki başkanlık görevinin sona ermesinin ardından Ali Koç'un, kulübe verdiği 360 Milyon TL'yi geri aldığı iddia edilmişti.
GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
