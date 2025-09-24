24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-284'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-086'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

SPORX ÖZEL: Ali Koç iddiası gerçek dışı!

Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor.

calendar 24 Eylül 2025 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde Sadettin Saran ile girdiği seçimde yarışı Sadettin Saran'a karşı kaybetmişti.

Fenerbahçe'deki başkanlık görevinin sona ermesinin ardından Ali Koç'un, kulübe verdiği 360 Milyon TL'yi geri aldığı iddia edilmişti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ali Koç'un, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

