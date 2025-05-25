Portekiz Kupası finalinde Sporting ile Benfica karşılaştı.



Estadio Nacional'de oynanan mücadeleyi Sporting 3-1 kazandı ve şampiyon oldu.



Sporting'e galibiyeti getiren golleri 90+11. dakikada penaltıdan Viktor Gyökeres, 99. dakikada Conrad Harder ve 120+1. dakikada Francisco Trincao kaydetti. Benfica'nın tek golü ise 47. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Golün asistini Kerem Aktürkoğlu kaydetti.



Bu sonuç ile birlikte Sporting, Portekiz Kupası'nı 18. kez müzesine götürdü.