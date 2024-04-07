Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan Lizbon derbisini ev sahibi Sporting, 90+9'da bulduğu golle 2-1 kazandı.
Sporting Lizbon, 1. dakikada Geny Catamo'nun golüyle öne geçti. Benfica, 4543. dakikada Alexander Bah'ın golüyle skora eşitliği getirdi.
Geny Catamo, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Sporting Lizbon'a galibiyeti getirdi.
Benfica forması giyen milli orta saha oyuncumuz Orkun Kökçü, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.
Benfica'da Fredrik Aursnes, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.
Derbinin ardından 1 maçı eksik Sporting Lizbon, 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü ve bitime 6 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti.
Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Benfica ise sahasında Moreirense'yi ağırlayacak.
Sporting Lizbon, 1. dakikada Geny Catamo'nun golüyle öne geçti. Benfica, 4543. dakikada Alexander Bah'ın golüyle skora eşitliği getirdi.
Geny Catamo, 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Sporting Lizbon'a galibiyeti getirdi.
Benfica forması giyen milli orta saha oyuncumuz Orkun Kökçü, 90+3. dakikada oyuna dahil oldu.
Benfica'da Fredrik Aursnes, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.
Derbinin ardından 1 maçı eksik Sporting Lizbon, 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü ve bitime 6 hafta kala şampiyonluk yolunda dev bir avantaj elde etti.
Sporting Lizbon, gelecek hafta Gil Vicente'ye konuk olacak. Benfica ise sahasında Moreirense'yi ağırlayacak.
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