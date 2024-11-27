🤯Gabriel Magalhaes'in Sporting deplasmanındaki gol sevinci pic.twitter.com/mJsIq9IJev



— Sporx (@sporx) November 26, 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Arsenal, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi.Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada22. dakikada45+1. dakikada65. dakikada penaltıdanve 82. dakikadakaydetti.Sporting'in tek golü ise 47. dakikada'dan geldi.Öte yandan Arsenal'in 3. golünü atangol sevincinde Sporting'in golcüsü'e göndermede bulundu.Ruben Amorim yönetiminde 4 Şampiyonlar Ligi maçında da kaybetmeyen Sporting, Portekizli çalıştırıcı olmadan çıktığı ilk Avrupa maçında mağlubiyet yaşadı.Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 10'a yükseltti. Lig aşamasında ilk yenilgisini alan Sporting de 10 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Sporting, Club Brugge'a konuk olacak. Arsenal ise Monaco'yu konuk edecek.