Sporda günün X raporu

Sporx.com, tüm spor içerikleri anbean sizlere aktarmaya devam ediyor. Avustralya Açık'ta neler oluyor, NBA'de bu sabaha karşı neler yaşandı? Futbol ve basketbolda bugün bizi ne bekliyor?



AVUSTRALYA AÇIK



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.



Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.



23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.



JENNIFER BRADY, İLK KEZ FİNALDE



2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka'nın rakibi ise Amerikalı Jennifer Brady oldu.



Jennifer Brady, Karolina Muchova'yı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi.



NBA'DE GECENİN ÖZETİ



Golden State Warriors, konuk Miami Heat'i Chase Center'da 120-112 mağlup etti.



Son çeyrekte ve uzatmada 25 sayısının 17'sini bulan Stephen Curry, Warriors'ın en etkili ismi oldu ve ayrıca yedi ribaund ve 11 asist de kaydetti. Andrew Wiggins 23 sayı ve sekiz ribauntla oynarken, Kelly Oubre Jr 23 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve üç top çalma ile, Kent Bazemore ise 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.



Heat'te Jimmy Butler 13 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve üç top çalma ile triple-double yaparken, Bam Adebayo 24 sayı, 5 ribaund, yedi asist ve iki blokla takımının en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn ise 19 sayı ve iki asistlik bir katkı sağladı.



Orlando 107-89 New York Knicks

Atlanta 122-114 Boston

Philadelphia 76ers 118-113 Houston

Chicago 105-102 Detroit Pistons

Indiana 134-128 Minnesota

Washington 130-128 Denver

Portland 126-124 New Orleans

Memphis 122-113 Oklahoma City

Golden State 120-112 Miami Heat

Utah Jazz 114-96 LA Clippers



UEFA AVRUPA LİGİ



20.55 Real Sociedad - Manchester United

20.55 Wolfsberger - Tottenham

20.55 Olympiakos - PSV

20.55 Slavia Prag - Leicester City

20.55 Young Boys - Bayer Leverkusen

20.55 Kızılyıldız - Milan

20.55 Dinamo Kiev - Club Brugge

20.55 Braga - Roma

20.55 Krasnodar - Dinamo Zagreb

23.00 Lille - Ajax

23.00 Benfica - Arsenal

23.00 Molde - Hoffenheim

23.00 Maccabi - Shakhtar Donetsk

23.00 Antwerp - Rangers

23.00 Granada - Napoli

23.00 Salzburg - Villarreal



EUROLEAGUE



Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 25. haftasında 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.



Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 18 Şubat Perşembe saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.



THY Euroleague'de günün programı şöyle:



20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos

22.45 AX Armani MilanO - Maccabi Playtika

23.00 Barcelona - Zalgiris



