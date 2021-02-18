Sporda günün X raporu

Sporx.com, tüm spor içerikleri anbean sizlere aktarmaya devam ediyor. Avustralya Açık'ta neler oluyor, NBA'de bu sabaha karşı neler yaşandı? Futbol ve basketbolda bugün bizi ne bekliyor?
AVUSTRALYA AÇIK
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.
JENNIFER BRADY, İLK KEZ FİNALDE
2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka'nın rakibi ise Amerikalı Jennifer Brady oldu.
Jennifer Brady, Karolina Muchova'yı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi.
NBA'DE GECENİN ÖZETİ
Golden State Warriors, konuk Miami Heat'i Chase Center'da 120-112 mağlup etti.
Son çeyrekte ve uzatmada 25 sayısının 17'sini bulan Stephen Curry, Warriors'ın en etkili ismi oldu ve ayrıca yedi ribaund ve 11 asist de kaydetti. Andrew Wiggins 23 sayı ve sekiz ribauntla oynarken, Kelly Oubre Jr 23 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve üç top çalma ile, Kent Bazemore ise 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.
Heat'te Jimmy Butler 13 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve üç top çalma ile triple-double yaparken, Bam Adebayo 24 sayı, 5 ribaund, yedi asist ve iki blokla takımının en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn ise 19 sayı ve iki asistlik bir katkı sağladı.
Orlando 107-89 New York Knicks
Atlanta 122-114 Boston
Philadelphia 76ers 118-113 Houston
Chicago 105-102 Detroit Pistons
Indiana 134-128 Minnesota
Washington 130-128 Denver
Portland 126-124 New Orleans
Memphis 122-113 Oklahoma City
Golden State 120-112 Miami Heat
Utah Jazz 114-96 LA Clippers
UEFA AVRUPA LİGİ
20.55 Real Sociedad - Manchester United
20.55 Wolfsberger - Tottenham
20.55 Olympiakos - PSV
20.55 Slavia Prag - Leicester City
20.55 Young Boys - Bayer Leverkusen
20.55 Kızılyıldız - Milan
20.55 Dinamo Kiev - Club Brugge
20.55 Braga - Roma
20.55 Krasnodar - Dinamo Zagreb
23.00 Lille - Ajax
23.00 Benfica - Arsenal
23.00 Molde - Hoffenheim
23.00 Maccabi - Shakhtar Donetsk
23.00 Antwerp - Rangers
23.00 Granada - Napoli
23.00 Salzburg - Villarreal
EUROLEAGUE
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 25. haftasında 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.
Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 18 Şubat Perşembe saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.
THY Euroleague'de günün programı şöyle:
20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
22.45 AX Armani MilanO - Maccabi Playtika
23.00 Barcelona - Zalgiris
AVUSTRALYA AÇIK
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Serena Williams'ı 2-0 yenen Japon Naomi Osaka adını finale yazdırdı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında 3 numaralı seribaşı Osaka ile 10 numaralı seribaşı Williams karşı karşıya geldi.
23 yaşındaki Osaka, toplam 75 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle kazanarak turnuvada ikinci kez finale çıktı.
JENNIFER BRADY, İLK KEZ FİNALDE
2019 yılının şampiyonu Naomi Osaka'nın rakibi ise Amerikalı Jennifer Brady oldu.
Jennifer Brady, Karolina Muchova'yı 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk Grand Slam finaline yükseldi.
NBA'DE GECENİN ÖZETİ
Golden State Warriors, konuk Miami Heat'i Chase Center'da 120-112 mağlup etti.
Son çeyrekte ve uzatmada 25 sayısının 17'sini bulan Stephen Curry, Warriors'ın en etkili ismi oldu ve ayrıca yedi ribaund ve 11 asist de kaydetti. Andrew Wiggins 23 sayı ve sekiz ribauntla oynarken, Kelly Oubre Jr 23 sayı, sekiz ribaund, iki asist ve üç top çalma ile, Kent Bazemore ise 26 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.
Heat'te Jimmy Butler 13 sayı, 12 ribaund, 11 asist ve üç top çalma ile triple-double yaparken, Bam Adebayo 24 sayı, 5 ribaund, yedi asist ve iki blokla takımının en skorer ismi oldu. Kendrick Nunn ise 19 sayı ve iki asistlik bir katkı sağladı.
Orlando 107-89 New York Knicks
Atlanta 122-114 Boston
Philadelphia 76ers 118-113 Houston
Chicago 105-102 Detroit Pistons
Indiana 134-128 Minnesota
Washington 130-128 Denver
Portland 126-124 New Orleans
Memphis 122-113 Oklahoma City
Golden State 120-112 Miami Heat
Utah Jazz 114-96 LA Clippers
UEFA AVRUPA LİGİ
20.55 Real Sociedad - Manchester United
20.55 Wolfsberger - Tottenham
20.55 Olympiakos - PSV
20.55 Slavia Prag - Leicester City
20.55 Young Boys - Bayer Leverkusen
20.55 Kızılyıldız - Milan
20.55 Dinamo Kiev - Club Brugge
20.55 Braga - Roma
20.55 Krasnodar - Dinamo Zagreb
23.00 Lille - Ajax
23.00 Benfica - Arsenal
23.00 Molde - Hoffenheim
23.00 Maccabi - Shakhtar Donetsk
23.00 Antwerp - Rangers
23.00 Granada - Napoli
23.00 Salzburg - Villarreal
EUROLEAGUE
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan, 25. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 25. haftasında 18 Şubat Perşembe ve 19 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma yapılacak.
Ligde 13 galibiyetle 8. sırada yer alan Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 18 Şubat Perşembe saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.
THY Euroleague'de günün programı şöyle:
20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos
22.45 AX Armani MilanO - Maccabi Playtika
23.00 Barcelona - Zalgiris