Spor Toto, Ümraniye karşısında zorlanmadı!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi bugün oynanan maçla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Toto, Ümraniye karşısında zorlanmadı!
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03 Nisan 2023 16:22
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi bugün oynanan maçla tamamlandı.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Spor Toto ile Ümraniye Belediyespor karşı karşıya geldi.

Spor Toto etkili bir oyun sergilediği ve ilk yarısını 23-19 önde geçtiği mücadelede, Ümraniye Belediyespor'u 51-35 yendi.

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