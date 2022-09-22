Spor Toto, Köyceğiz'i rahat geçti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de ikinci hafta tek maçla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Spor Toto, Köyceğiz'i rahat geçti!
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22 Eylül 2022 18:00
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 33-27 yendi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 16-13 önde tamamlayan Spor Toto, sahadan 6 sayı farkla 33-27 galip ayrıldı.

Spor Toto, ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Köyceğiz Belediyespor ilk yenilgisini aldı.

Ligde 3. hafta maçları 24, 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.

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