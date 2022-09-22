Spor Toto, Köyceğiz'i rahat geçti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor'u 33-27 yendi.
THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 16-13 önde tamamlayan Spor Toto, sahadan 6 sayı farkla 33-27 galip ayrıldı.
Spor Toto, ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Köyceğiz Belediyespor ilk yenilgisini aldı.
Ligde 3. hafta maçları 24, 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.
THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 16-13 önde tamamlayan Spor Toto, sahadan 6 sayı farkla 33-27 galip ayrıldı.
Spor Toto, ikinci maçından da galibiyetle ayrılırken, Köyceğiz Belediyespor ilk yenilgisini aldı.
Ligde 3. hafta maçları 24, 25 ve 26 Eylül'de oynanacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ