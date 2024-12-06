Spor Toto, deplasmanda hata yapmadı

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi WWK Volleys ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'nın WWK Volleys ekibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Herrsching kasabasındaki Nikolaus Salonu'nda yapılan karşılaşmada Spor Toto, 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Müsabakanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'nın WWK Volleys ekibini deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Herrsching kasabasındaki Nikolaus Salonu'nda yapılan karşılaşmada Spor Toto, 25-19, 23-25, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Müsabakanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.