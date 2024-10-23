Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
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23 Ekim 2024 16:16
Spor Tırmanış (Bouldering) Balkan Şampiyonası, 16-17 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon Inventist Akademi'de düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kaan Altınay, Muhammed Oğuz Kağanoğlu, Ege Duman, Mustafa Sacit Sümer, Muhammet Utku Kanbay, Sefa Yaman, Enes Çelebi, Zeliha El, Selin Manka, Ömür Özcan, Melis Pehlivan, Selma Cemrehan Azbay, Nida Sevgin, Elif Berra Önder, Neva Parçaoğlu, Ceylin Karakaya.

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