Miami Heat koçu Erik Spoelstra, sezon boyu takımı sarsan Jimmy Butler krizinin etkilerini açıkça dile getirdi.



Çarşamba günü yapılan sezon sonu basın toplantısında konuşan Spoelstra, "Bu sezon yaşananlar kesinlikle etkili oldu. Biz bahane üretmeyen bir organizasyonuz ama bu kadar fırtınalı bir dönemi mükemmel yönetsek bile, geriye dönüp hâlâ daha iyisini yapabilir miydik diye soruyoruz." ifadelerini kullandı.



Butler, geçtiğimiz sezon boyunca hem performans hem de disiplin sorunlarıyla Heat cephesinde büyük bir kriz yaratmıştı. Kulüp başkanı Pat Riley, yıldız oyuncuyu hem 2024 playofflarındaki tutumu hem de sezon boyunca sık sık sahaya çıkmaması nedeniyle sert şekilde eleştirmişti. Heat yönetimi, Butler'ın talep ettiği 2 yıllık 113 milyon dolarlık sözleşmeyi vermemiş, oyuncu ise üç farklı kez maaşsız şekilde kadro dışı bırakılmıştı. Nihayetinde Butler, takas döneminin son günlerinde Golden State Warriors'a gönderilmişti.



Spoelstra, "İyi bir beş yıldı," yorumunu yaptı: "Genelde bitişler bu kadar gürültülü olmaz… Bu noktaya gelmesine gerek yoktu ama artık her şey netleşti. Sayfa kapandı. Yeni bir döneme geçtik."



Heat sezonu 37-45'lik dereceyle Doğu Konferansı 10. sırada tamamladı. Play-in turnuvasında iki maç kazanarak 8. sıradan playoff'a girseler de, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 4-0 ile kaybettiler. 3. maçta 37, 4. maçta ise 55 sayı farkla mağlup oldular – bu, kulüp tarihinin en ağır iki playoff yenilgisi oldu. Serideki -122 sayı farkı ise NBA tarihinde dört maçlık bir serideki en büyük fark olarak kayda geçti.



Bam Adebayo, takım arkadaşının yarattığı huzursuzluğa da değinerek, "Spo odaklanmamız için elinden geleni yaptı. Ama etrafımızda çok fazla gürültü vardı," ifadelerini kullandı.



Butler, Golden State'le 2 yıl 121 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı. Warriors formasıyla 30 maçta 17.9 sayı, 5.5 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakaladı.



