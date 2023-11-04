Spartak Trnava tek golle 3 puanı kaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 13. hafta maçında VZ Moravce'yi 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Spartak Trnava tek golle 3 puanı kaptı
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04 Kasım 2023 18:53
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 13. hafta maçında lig sonuncusu VZ Moravce ile karşı karşıya geldi. City Arena'da oynanan maçı Spartak Trnava 1-0 kazandı.

Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Philip Azango getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Trnava puanını 24'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. VZ Moravce ise 3 puanda kalarak son sıraya demir attı.

 

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