Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Ligi'nin 13. hafta maçında lig sonuncusu VZ Moravce ile karşı karşıya geldi. City Arena'da oynanan maçı Spartak Trnava 1-0 kazandı.
Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Philip Azango getirdi.
Bu sonuçla birlikte Trnava puanını 24'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. VZ Moravce ise 3 puanda kalarak son sıraya demir attı.
Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golü 27. dakikada Philip Azango getirdi.
Bu sonuçla birlikte Trnava puanını 24'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. VZ Moravce ise 3 puanda kalarak son sıraya demir attı.