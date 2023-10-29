Spartak Trnava 3 puanı deplasmanda kaptı

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi rakiplerinden Spartak Trnava, Slovakya Ligi 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Trencin'i 3-2 mağlup etti.



Spartak Trnava'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Taras Bondarenko (Kendi Kalesine), 61. dakikada Filip Bainovic ve 76. dakikada Philip Azango kaydetti. Trencin'in gollerini 41. ve 51. dakikalarda Eynel Rocha kaydetti.



Spartak Trnava aldığı bu galibiyetle beraber puanını 21'e yükseltirken, Trencin ise 23 puanda kaldı.



Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 14 Aralık'ta oynanacak.



