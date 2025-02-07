Spartak Moskova'dan Cengiz Ünder'e veto

Spartak Moskova, menajerler tarafından gelen Cengiz Ünder önerisini geri çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Spartak Moskova'dan Cengiz Ünder'e veto
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07 Şubat 2025 15:08
Son güncelleme 07 Şubat 2025 15:46
Spartak Moskova, menajerler tarafından önerilen Cengiz Ünder teklifini geri çevirdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi.

Rus kulübü, AEK Atina'dan forvet Levi Garcia ve River Plate'ten kanat oyuncusu Pablo Solari'nin transferlerini düşündüğü, bütçesini bu iki büyük transfer için ayırdığı için Cengiz Ünder önerisini geri çevirdiği belirtildi.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi.

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