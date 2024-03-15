Sparta Prag'dan Galatasaray ve Liverpool karşılaştırması

Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool'a elenmeleri hakkında konuştu.
"LIVERPOOL, GALATASARAY'DAN ÇOK FARKLI"
Liverpool'un çok üst düzey bir takım olduğunu söyleyen Priske, "Dünya çapında bir takımla karşılaştık. Liverpool, bu sezon oynadıklarımızdan tamamen farklı bir seviye. İyi takımlara karşı oynadık, Betis, Rangers, son eleme turunda Galatasaray... Liverpool, tamamen farklı bir seviye" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ı 3-2'nin rövanşında 4-1 yenerek eleyen Sparta Prag, son 16 turunda Liverpool'a 5-1 ve 6-1'lik skorlarla kaybedip elenmişti.
"LIVERPOOL, GALATASARAY'DAN ÇOK FARKLI"
Liverpool'un çok üst düzey bir takım olduğunu söyleyen Priske, "Dünya çapında bir takımla karşılaştık. Liverpool, bu sezon oynadıklarımızdan tamamen farklı bir seviye. İyi takımlara karşı oynadık, Betis, Rangers, son eleme turunda Galatasaray... Liverpool, tamamen farklı bir seviye" ifadelerini kullandı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ı 3-2'nin rövanşında 4-1 yenerek eleyen Sparta Prag, son 16 turunda Liverpool'a 5-1 ve 6-1'lik skorlarla kaybedip elenmişti.
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