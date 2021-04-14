Southampton, primleri BTC ile alacak!

Southampton Futbol Kulübü, yeni sponsorluk anlaşması gereğince sponsorluk bonuslarını Bitcoin ile alacak.

, Fotoğraf; EPA
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Southampton, primleri BTC ile alacak!
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14 Nisan 2021 13:52
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton, bir şirket ile Bitcoin ile performansa dayalı bonus ödeme seçeneği içeren yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Premier Lig kulübü, yaptığı açıklamada "hızlı büyüyen para biriminden" yararlanabileceğini söyledi:

"Anlaşma, kulüp tarihindeki en büyük sponsorluk anlaşmasıdır ve ayrıca kulübe her sezon sonunda Bitcoin'le belirli performansa dayalı bonusların ödenmesi seçeneğini de içerir."

Southampton F.C ile şirket arasındaki ilk forma sponsorluk anlaşması, geçen Ağustos ayında 2020-2021 sezonunun başlangıcında duyurulmuştu. Sabit bir ücretin yanı sıra, büyük futbol kulüplerinin sponsorları genellikle telif hakkı ödemelerini ve performansa dayalı bonusları ödemek şeklinde gerçekleşiyor. [coinkolik]



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