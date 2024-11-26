Sosyal medyaya Mauro Icardi damgası! İnanılmaz rakam

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden ve Wanda Nara ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medyada yakaladığı görüntülenme sayısıyla dikkat çekti.



Son olarak "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" paylaşımı yapan Mauro Icardi, son bir ayda sosyal medya hesabı Instagram'da 666 milyon görüntülenmeye ulaştı.



Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Arjantinli yıldız, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. 'Şeytanın rakamı' olarak gösterilen 666 görüntülenmeyi hesabından paylaşan ve şeytan Emoji'si kullanan Mauro Icardi, paylaşımının altına "Şeytan'dan korkmayın, melek gibi davranandan korkun" ifadesini kullandı.



Mauro Icardi'nin Instagram hesabını 12.9 milyon kişi takip ediyor.



