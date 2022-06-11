CADIZ, SÖRLOTH'U TRANSFER ETMEK İSTİYOR

SÖRLOTH GEÇEN SEZON KAÇ GOL ATTI?

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek olması transferlere de negatif etki edebilir. Daha önce Trabzonspor'da 24 golle gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile ilgili gelişmeler var. Siyah-beyazlıların, forvet hattı için transfer gündemine gelen Norveçli golcü için başka kulüplerden de transfer teklifleri geliyor.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Alexander Sorloth'a İspanya Ligi ekiplerinden Cadiz ilgi gösterdi. İspanyol basınına göre de futbolcu, kariyerine Cadiz ile devam etmeyi düşünüyor.Öte yandan oyuncunun haklarına sahip olan Leipzig ise Sörloth transferinde zarar etmek istemiyor. Ciddi bir yatırım yapılan futbolcu için en yüksek seviyede öneriyi yapılan kulübe olumlu yanıt verilecek. Sörloth geçen sezon Real Sociedad formasıyla 44 maçta 2247 dakika süre aldı ve 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.