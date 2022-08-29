Transferde sıkça Fenerbahçe ile anılan golcü futbolcu Alexander Sörloth, kariyerine İspanyol ekibi Real Sociedad'da devam etme kararı aldı. Norveçli golcünün Sociedad'da alacağı maaş dikkati çekti.



FENERBAHÇE NE KADAR TEKLİF YAPTI?



İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sörloth, İspanya Ligi'nde kalabilmek için Türkiye'den gelen teklifi reddettti. Fenerbahçe, golcü futbolcuya 3.4 milyon euro teklif ederken, Sörloth ise Sociedad ile yeniden anlaştı.



SÖRLOTH'UN SOCIEDAD'DAKİ MAAŞI



Kariyerine La Liga'da devam edecek olan Sörloth, Real Sociedad'da ise 2 milyon euro maaş elde edecek. Trabzonspor'da 24 golle gol krallığı yaşayan Sörloth, geçen sezon 2021-22 sezonunda Sociedad formasıyla 44 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ