Son şampiyon Trabzonspor taraftarını kahrediyor

Trabzonspor kabus gibi bir sezon yaşıyor... Deplasmanda kazanamama, 3 maç üst üste kazanamama, golcülerin gol atamaması, kalesini gole kapatamama ve geri düştüğü maçlarda geri dönememe gibi birçok sorunu birlikte yaşayan Trabzon, zirve yarışında da 13 puan geride kaldı.



Son deplasman galibiyetini 1 Ekim'de Kayserispor karşısında alan Fırtına, bu sezon 3 kez iki maç üst üste kazandı. Ama seriyi 3'e çıkartamadı. Son olarak Hatayspor'a deplasmanda kaybeden Fırtına'da golcüler de suskun.



TAKIM TEPKİ VEREMİYOR



Golcüleri ligde toplamda sadece 5 gol atabilirken, Djaniny hiç gol atamadı. Umut Bozok 9, Maxi Gomez ise 3 maçtır suskun. Trabzonspor, oynadığı 20 maçın ilk yarılarında 1 ya da daha fazla gol yedi. Ligde ilk 7 takım arasındaki en kötü averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Trabzon geçtiğimiz sezon geriye düştüğü 10 maçı çevirmeyi başarmış ve şampiyonluk yolunda bu ciddi bir avantaj sağlamıştı. Bu sezon ise geriye düştüğü maçlarda reaksiyon gösterme sorunu yaşıyor. Bu sezon toplamda 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, sadece Gaziantep ve Kayserispor maçlarından geriye düşmesine rağmen puan alabildi.



14 PUAN GERİDE KALDI



Geçen sezon 20 maçta 49 puan toplayan Trabzon, bu sezon aynı dönemde 35 puanda kaldı. Geçen sezon 20 haftada 3 kez yenilirken bu sezon 5 kez kaybetti.



AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR



İstanbulspor, Kerem Şen ve Lahtimi'ye talip olurken, yönetim bu konudaki kararı Abdullah Avcı'ya bırakmıştı. Avcı'nın bu hafta içerisinde bu oyuncularla ilgili kararını vereceği öğrenildi. Bu arada süre alamayan Taha Altıkardeş de oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.



TRANSFER SIKINTISI!



Trabzonspor ara transfer dönemi içerisinde 41 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyelerine çekmeyi düşünüyordu. Ancak Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde transfer dönemi için son iki gün kalırken, resmi teklif gelen oyuncu yok. Bardhi, Djaniny, Denswil gibi oyunculara transfer teklifi beklenirken kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Fırtına, Peres'i oynatabilmek için bir yabancıyı göndermek zorunda.



