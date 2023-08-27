Son şampiyon Napoli 2'de 2 yaptı!

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, ligin ikinci hafta karşılaşmasında Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Son şampiyon Napoli 2'de 2 yaptı!
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27 Ağustos 2023 23:45
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 23:48
İtalya Serie A 2. hafta karşılaşmasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele Napoli'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen ve 64. dakikada Giovanni Di Lorenzo'dan geldi. 

Napoli'de Giacomo Raspadori karşılaşmanın 60. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Konuk ekip Sassuolo'da Maxime Lopez mücadelenin 51. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Bu sonuçla birlikte Napoli ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6 yaptı. Konuk ekip Sassuolo ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Alanyaspor önümüzdeki hafta sahasında Lazio'yu, Sassuolo sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak. 

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