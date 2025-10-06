Son 5 penaltıyı kurtardı: Inter peşinde!

Freiburg'un 23 yaşındaki kalecisi Noah Atubolu, Inter'in transfer listesine girdi. Son 5 penaltıyı kurtaran genç eldiveni birçok kulüp yakından takip ediyor.

calendar 06 Ekim 2025 23:38
Haber: Sporx.com dış haberler
Almanya U21 Milli Takımı'nın kalecisi Noah Atubolu, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
 
Sky Sport'un haberine göre Freiburg forması giyen 23 yaşındaki eldiven için İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, transfer görüşmeleri planlıyor.
 
BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR
 
Yalnızca Inter değil, Bundesliga'dan da önemli kulüpler Atubolu'nun durumunu yakından takip ediyor. Başta Eintracht Frankfurt olmak üzere birçok takım, genç kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
 
SON 5 PENALTIYI KURTARDI
 
1.90 metre boyundaki genç kaleci, Freiburg ile çıktığı 84 resmi maçta 29 kez kalesini gole kapatarak güven verdi. Özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çeken Atubolu, son beş penaltının tamamını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.
 
Yükselen performansıyla transfer döneminin gözde isimlerinden biri olmaya aday olan Atubolu için ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
