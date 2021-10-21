Son 20 yılda istifa eden 14. MHK!

MHK'de 66 üye

TFF Başkanı Başkan Dönem Gün Yönetim Haluk Ulusoy Bülent Yavuz 16 Haziran 2000-22 Temmuz 2004 4 yıl 36 gün Sabri Çelik, Serdar Çakır, Erdoğdu Diyadin, Mevlüt Güzel, Necdet Erdilek, Taner Yalçındağ, Erdoğan Çamlıyurt, Mahmut Çetiner Levent Bıçakçı Sabri Çelik 23 Temmuz 2004-5 Mayıs 2005 286 gün Muhittin Boşat, Necmi Temizel, Mevlüt Güzel, Murat Ilgaz, Alican Lakot, Mahmut Çetiner, Ali Kunak, Salih Türktunç Levent Bıçakçı Ufuk Özerten 5 Mayıs 2005-23 Ocak 2006 263 gün Yüksel Okçuoğlu, Oğuz Sarvan, Gazanfer Doğu, Ahen Tüzün, Nihat Güner, Osman Avcı, Abdurrahman Arıcı, Turgay Güdü Haluk Ulusoy Mustafa Çulcu 23 Ocak 2006-4 Temmuz 2007 1 yıl 162 gün Mevlüt Güzel, Ali Kunak, Fethi Heper, Ali Aydın, Orhan Erdemir, Lale Orta, Hikmet Öksüzoğlu, Hatip Çopur Haluk Ulusoy Hilmi Ok 7 Temmuz 2007-13 Şubat 2008 224 gün Sabri Çelik, Taner Yalçındağ, Serdar Tatlı, Hikmet Öksüzoğlu, Onur Sorguç, Sürhat Müniroğlu, Fethi Heper, Hatip Çopur Hasan Doğan Oğuz Sarvan 14 Şubat 2008-29 Haziran 2011 3 yıl 135 gün Yüksel Okçuoğlu, Zihni Aksoy, Osman Avcı, Ünsal Çimen, Turgay Güdü, Galip Bitigen, Osman Erdal Fırat, Adnan Şeker Mehmet Ali Aydınlar Yusuf Namoğlu 30 Haziran 2011-27 Şubat 2012 242 gün Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Yavuz Karaozan, Zihni Aksoy, Alican Lakot, Galip Bitigen, Yahya Diker Yıldırım Demirören Zekeriya Alp 29 Şubat 2012-16 Aralık 2014 2 yıl 290 gün Yüksel Okçuoğlu, Seyfi Gözaydın, Saadettin Güler, Ünsal Çimen, Hamza Işın, Turgay Güdü, Zihni Aksoy, Musa Soykarcı Yıldırım Demirören Yusuf Namoğlu 16 Aralık 2014-26 Haziran 2015 194 gün Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, İlhami Kaplan, Erol Ersoy, İbrahim Aksoy, Kadir Tozlu, Alican Lakot, Fahir Ersoy Yıldırım Demirören Kuddusi Müftüoğlu 26 Haziran 2015-31 Temmuz 2016 1 yıl 35 gün Bünyamin Gezer, Hakan Özkan, İsmet Cengiz, Erdal Güleç, Zafer Demir, Yıldıray Aslan, Hikmet Öksüzoğlu, Sadettin Güler Yıldırım Demirören Yusuf Namoğlu 1 Ağustos 2016-14 Şubat 2019 2 yıl 194 gün Metin Tokat, Bedri Dölkeleş, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Serdar Tatlı, Ahmet Erdoğan Yıldırım Demirören Sabri Çelik 15 Şubat 2019-4 Temmuz 2019 139 gün Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak, Hamza Mısır Nihat Özdemir Zekeriya Alp 4 Temmuz 2019-20 Ağustos 2020 1 yıl 47 gün Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin Nihat Özdemir Serdar Tatlı 25 Ağustos 2020-21 Ekim 2021 1 yıl 56 gün Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü

Türk futbolunda son dönemde yapısı ve yönetimi tartışılan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, son 20 yılda yaşanan 14 farklı dönemde 10 başkan ve 66 üye gördü.Özellikle Süper Lig maçlarındaki hakem performanslarının tartışılmasından sonra Kulüpler Birliği Vakfı, MHK'nin yapısında değişikliğe gidilmesiyle ilgili TFF ile görüşme yürütüyor. İki kurum, MHK'nin yeniden organize edilmesiyle ilgili çalışmalara başladı.Yaşanan son gelişmeler, gözlerin MHK'nin yapısına ve son 20 yılında görev yapan başkanlara çevrilmesine neden oldu. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı.Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl MHK'yi yöneten başkanlardan Yusuf Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.Bu dönemde 14 farklı MHK yönetiminde toplamda 66 üye görev aldı.Merkez Hakem Kurulunda üyelik yapan isimlerden 29'u birden farklı yönetime girdi. Alican Lakot, Turgay Güdü, Hikmet Öksüzoğlu, Metin Tokat, Ünsal Çimen ve Zihni Aksoy, 14 dönemin 4'ünde yönetimde bulundu.Son 20 yılda TFF başkanlarına göre oluşan MHK'ler ve yönetimleri şöyle: