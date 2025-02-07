Solskjaer istedi, Benfica kararını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in istediği Andreas Schjelderup için siyah-beyazlılara olumsuz yanıt geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Solskjaer istedi, Benfica kararını verdi
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07 Şubat 2025 10:19
Son güncelleme 07 Şubat 2025 10:46
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği Andreas Schjelderup için Benfica Kulübü kararını verdi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takımda tutma kararı aldı.

Bruma'nın transfer edilmesine rağmen, Schjelderup'un yüksek potansiyeli olduğu için gelecekte de takım planlamasında yer aldığı vurgulandı.

20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Benfica ile 19 maça çıktı ve 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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