Solskjaer'den tam not aldı: Armand Lauriente

Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Kadrosuna kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündeminde Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente'yi transfer etmek istiyor.



İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Sassuolo'lu yöneticilerle görüşmelere başlayacak.



Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Fransız oyuncuya İtalya'nın yanı sıra Fransa'dan da teklifler bulunuyor.



SOLSKJAER'DEN TAM NOT



Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Lauriente için tam not verdiği belirtildi. Norveçli teknik direktörün, tecrübeli kanat oyuncusunu gelecek sezon takımda görmek istediği kaydedildi.



Sassuolo ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek Lauriente için siyah- beyazlı yöneticiler kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.



PERFORMANSI



Bu sezon 27 maça çıkan 26 yaşındaki Fransız oyuncu, takımına 14 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.











