Solskjaer'den Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar
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26 Ocak 2025 15:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Maç hakkında konuşan Solskjaer, "Taktik olarak çok az şeyi değiştirdik. Rakibimizin hocası Emre Belözoğlu'nun iç sahadaki ilk maçı olacak. Bizim Bilbao'ya yaptığımız gibi, onlar da taraftarlarıyla güçlerini birleştirecekler. Bugün Antalyaspor'a göre bir planımız var. Zor bir maç olacak ama en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Kadro seçimi hakkında konuşan teknik adam, "Semih üst düzey bir santrfor. Bu anlamda onu seçtik. Ciro, Noel'den önce sakatlık yaşadı, dikkatli olmalıyız. Alex üst düzey ve çok iyi bir oyuncu. Bugün ona fırsatı değerlendirirse başarılı olması için yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.
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