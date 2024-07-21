Sofyan Amrabat'tan Türkiye kararı

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sofyan Amrabat'tan Türkiye kararı
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21 Temmuz 2024 12:36
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, geleceğine dair kararını verdi.

MANU'NUN SON GÜNÜ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Bugün (21 Temmuz Pazar), Manchester United'ın Sofyan Amrabat'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında alması için son gün. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Amrabat'ı 10 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan kiralamıştı.

Sofyan Amrabat'ın satışını 'zorunluluk' olarak görmeyen Fiorentina yönetimi, iyi bir teklif gelmesi durumunda yıldız oyuncunun satışına izin verecek ancak beklenen seviyede bir teklif gelmezse Faslı oyuncu takımda kalacak.

TÜRKİYE'Yİ KABUL ETMEDİ

Öte yandan haberde, İngiltere'de kalmak isteyen Sofyan Amrabat'ın Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisine yaptığı teklifleri kabul etmediği ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla çıktığı 30 maçta skor katkısı sağlayamamıştı.


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