Snoop: "Kobe ile kariyerlerimiz, birbirinin aynası gibiydi"

Ünlü hip-hop efsanesi Snoop Dogg, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın kariyerinin, "kendi kariyerinin aynası gibi olduğunu" söyledi.



Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin Youtube şovuna konuk olan Snoop, yakın arkadaşı Kobe hakkında konuştu.



Snoop'un Bryant ile çok yakın bir ilişkisi vardı ve bu yüzden Lakers efsanesinin Ocak ayındaki trajik vefatı, kendisini derinden yaralamıştı.



Anthony ile yaptığı konuşma sırasında Snoop, Bryant'ın Lakers ile kariyerinin "kendi kariyerinin aynası gibi" olduğunu anlattı:



"Biliyor musun, deliceydi, çünkü kariyerimize paralel olarak bakabilirsin.



Ligde geldiğinde o da gençti, ben de bu işe başladığımda gençtim. İkimiz de büyük şirketlere girdik ve aynı zamanda bulunduğumuz noktayı tırnaklarımızla kazıyarak kazanmak zorunda kaldık, hiçbir şey önceden verilmedi. Kazandığımızda da arkamıza bir daha bakmadık. Her kimin yerini aldıysak, bir daha asla eski yerine geri dönmeyecekti ve o noktadan nasıl takım oyuncusu olunur, onu öğrenmek durumunda kalmıştık. Takım oyuncusu olmayı öğrendikten sonra, nasıl aile adamı olunur, onu öğrenmek durumunda kalmıştık, aile adamı olduktan sonra, kariyerlerimizin sonlarında, eskisi kadar iyi olmadığımız gerçeğine adapte olmak durumunda kalmıştık. Sonrasında hayatımızı, dünyanın en iyi basketbol oyuncusu olduktan sonra bir iş adamı, bir baba, kadın basketbolu için bir savunucu olmaya adapte etmek durumundaydık.



Bu benim için, kariyerimin kendi futbol ligimle yaptığım ve aile babası olduğum biçimiylei bir aynasıdır."



