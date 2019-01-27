Smaç Yarışması'nın 4 katılımcısı da belli oldu!

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Geçen yıl NBA All-Star Smaç Yarışması'nı ikinci sırada bitiren Dennis Smith JR, bu sene şansını tekrar denemeye karar verdiğini söyledi.ESPN'e konuşan Dennis Smith, kararını duyurdu. Genç oyuncu, eylül ayında ise bir daha katılmayı düşünmediğini belirtmişti. Dennis Smith, kararını değiştiren kişinin büyükannesi olduğunu söyledi.21 yaşındaki Dennis Smith, bu sezon çıktığı 30 maçta 12.9 sayı ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.Smaç yarışmasının diğer üç katılımcısı ise Charlotte Hornets'ten Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins ve Miami Heat'ten Derrick Jones JR olacak.