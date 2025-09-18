18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Slaven Bilic, West Ham'ın gündeminde!

West Ham kulübünün sahibi David Sullivan, teknik direktörlük görevine Graham Potter yerine Slaven Bilic'i getirmeyi düşünüyor.

Slaven Bilic, West Ham'ın gündeminde!
İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan West Ham United'da teknik direktör Graham Potter'ın tahtı sallanıyor.

talkSPORT'un haberine göre; Londra ekibinin sahibi David Sullivan, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'i getirmeyi düşünüyor.

Haberde, West Ham yönetiminin, Sean Dyche ve Nuno Espirito Santo'yu da gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.

Graham Potter, Chelsea'de geçirdiği kötü dönemin ardından 9 Ocak 2025 tarihinde West Ham'ın başına geçmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
