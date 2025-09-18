Slaven Bilic, West Ham'ın gündeminde!

İngiltere Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan West Ham United'da teknik direktör Graham Potter'ın tahtı sallanıyor.
talkSPORT'un haberine göre; Londra ekibinin sahibi David Sullivan, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'i getirmeyi düşünüyor.
Haberde, West Ham yönetiminin, Sean Dyche ve Nuno Espirito Santo'yu da gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.
Graham Potter, Chelsea'de geçirdiği kötü dönemin ardından 9 Ocak 2025 tarihinde West Ham'ın başına geçmişti.
talkSPORT'un haberine göre; Londra ekibinin sahibi David Sullivan, teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'i getirmeyi düşünüyor.
Haberde, West Ham yönetiminin, Sean Dyche ve Nuno Espirito Santo'yu da gündeme getirdiği bilgisine yer verildi.
Graham Potter, Chelsea'de geçirdiği kötü dönemin ardından 9 Ocak 2025 tarihinde West Ham'ın başına geçmişti.