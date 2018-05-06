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İskoç ekibi Glasgow Rangers, yeni Teknik Direktör olarak Liverpool efsanesi Gerrard'la anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu haber öncesinde ve sonrasında Gerrard'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Skrtel'i istediği iddia edilmişti. F.Bahçe forması giyen 33 yaşındaki Slovak stoperin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı. Skrtel,diyerek Gerrad'ı etiketledi. Bu paylaşım, bir mesaj olarak algılandı.Tecrübeli futbolcunun Sarı-Lacivertli ekiple 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Yani bu transfer yaz aylarında gerçekleşirse, İskoç kulübünün bonservis bedeli ödemesi gerekecek. Primlerle birlikte F.Bahçe'den senelik 4 milyon euro kazanan Skrtel, ligimizin en maliyetli futbolcularından biri. Bu satış gerçekleşirse, F.Bahçe alacağı bonservisin yanında 4 milyon euroluk maliyetten de kurtulacak. Yönetim ise Aykut Kocaman'ın sezon sonu raporunu bekliyor.