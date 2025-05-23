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Skriniar'ın menajerinden geleceği hakkında açıklama!

Fenerbahçe'nin Slovak savunmacısı Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 14:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Skriniar'ın menajerinden geleceği hakkında açıklama!
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Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, yıldız stoperin transfer süreci ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Slocvak basınına konuşan Sistici, transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldıklarını belirtirken, "Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettik. Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

"SEZON BİTMEDEN GELECEĞİ NETLEŞMEZ"

Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili de konuşan menajer Sistici, "Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak şu an doğru olmaz. Sezon tamamlandıktan sonra gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Ancak hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum" dedi.

Son olarak takımın sezon genelindeki başarısızlığına da değinen Sistici, "Elbette kulübün ve taraftarların beklediği sonuçların alınamaması bizi de üzüyor" diyerek sözlerini tamamladı. 


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