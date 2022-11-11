Sivasspor'un kamp programı belli oldu

Demir Grup Sivasspor, Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya Belek'te kamp yapacak.



Kulüp açıklamasına göre, Sivassporlu oyuncular, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Cumartesi günü HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak müsabakanın ardından 12 gün izinli olacak.



İznin ardından 25 Kasım Cuma akşamı Belek'te toplanacak kırmızı-beyazlı takım, 10 Aralık Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.



Antalya kampının ardından 2 gün izin yapacak futbolcular, 13 Aralık Salı günü Sivas'ta toplanarak hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek.



Sivasspor'un Antalya kampında yapacağı hazırlık maçlarının takvimi ise daha sonra duyurulacak.





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