Sivasspor'un evinde rakibi Karagümrük

Sivasspor, Süper Lig'de sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un evinde rakibi Karagümrük
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02 Nisan 2024 11:50
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba (yarın) evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

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