Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti son buldu

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti son buldu
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21 Ekim 2024 11:30
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.

Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini 9. haftada dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

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